Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler, eflatun beyazlılarda ilk maçına çıktı. 18 yaşındaki futbolcunun ilk maçındaki performansı, İspanya'da gündem oldu.

İspanyol basınından AS tarafından yayınlanan haberde, Arda'dan övgüyle bahsedildi.

Haberde, "Ancelotti, Bellingham rolünü takımın açık ara en hayalperest oyuncusu Arda'ya verdi. İlk izlenim, beklenenden daha geniş bir etki alanına sahip, çok katılımcı bir oyuncudan bahsediyoruz. Maçın üçte birlikte bölümünde Adrian Alvarez'in koruduğu kalenin direğine takıldı. Maçın sonraki bölümünde uzun süre maç temposundan uzak kalmış olmanın etkisiyle yorgunluk onu tüketmeye başladı ve Carlo onun için 60 dakikanın yeterli olduğuna karar verdi. Gerçek şu ki, Arda kenara gelince Madrid'in yaratıcılığı, kanatlardaki hareketliliği azaldı." ifadeleri yer aldı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise, "Arda Güler yavaş yavaş seviyesini yükseltecek. Bugün kalitesini gösterdi. Önemli olan geri dönmesiydi. Arda, harika bir karaktere sahip. Real Madrid'de bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Real Madrid'in golcüsü Joselu'da milli yıldız için, "Arda'ya sahip çıkmalı ve destek olmalıyız. O bir elmas. Gerçekten çok iyi bir çocuk. Çok kaliteli ve özel bir yetenek. Devamı gelecektir." dedi.