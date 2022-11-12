Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Tüm İtalya bu rekorla çalkalanıyor

Inter'de başarılı performansıyla adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu, inanılmaz bir rekora imza attı. Hakan Çalhanoğlu, 2017-18 sezonundan bu yana Serie A'da en fazla asist yapan oyuncu olmayı başardı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN İNANILMAZ REKOR!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ligde müthiş bir rekor kırdı. Milli yıldız 51 asistle 2017-18 sezonundan bu yana Serie A'da en fazla asist yapan oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

İTALYA, HAKAN ÇALHANOĞLU'NU KONUŞUYOR

Hakan Çalhanoğlu kırdığı rekorla İtalya basınına da damga vurmayı başardı. Milli oyuncuya övgü dolu sözlerde bulunulurken, "Burada Çalhanoğlu'nun rakibi yok." ve "Hakan yine en iyi bildiği işi yapmaya devam ediyor." gibi ifadelere yer verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 19 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı ve toplam 1350 dakika süre aldı. 28 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.