Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan fakat son olarak UEFA Konferans Ligi'ne veda ederek sadece Trendyol Süper Lig'de iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefinde. Konferans'ın favorileri arasında gösterilen sarı lacivertlilerin çeyrek finalde elenmesi, tecrübeli çalıştırıcıyı oldukça zor duruma soktu. İşte Kartal'ın eleştirildiği başlıklar:

1- Fenerbahçe, Olympiakos ile oynayacağı ilk maç öncesi 7 Nisan'daki Süper Kupa finalinin ertelenmesini talep etti. Türkiye Futbol Federasyonu ise bunu reddederek sarı lacivertlilere rövanş öncesi Karagümrük maçını erteleyelim önerisinde bulundu.

OLYMPİAKOS DİNLENEREK GELDİ

Kanarya da federasyonun bu önerisini kabul etmeyerek 18 Nisan'daki rövanş öncesi 14 Nisan'da Karagümrük'le karşılaştı. Olympiakos'un ise 14 Nisan'daki PAOK maçı ertelenmişti. Bu kararın alınması konusunda hem Fenerbahçe Yönetimi hem de İsmail Kartal eleştirildi.

2- İlk maçta Brezilyalı orta saha Fred ve İsmail Yüksek'i yedek başlatarak ideal kadrosunu bozan Kartal, 3-0 geriye düştüğü maçta ZajcKrunic orta sahasını değiştirerek skoru 3-2'ye getirmeyi başardı. Fred ve İsmail ile maça başlamaması tepki aldı.

3- Rövanşa adeta dersini almış bir şekilde Fred-İsmail Yüksek ikilisi ile başlayan tecrübeli hoca, bu kez oyuncu değişiklikleri ile dikkat çekti. Fenerbahçe'nin tur için gol aradığı maçın 74. dakikasında Edin Dzeko'nun yerine Michy Batshuayi'yi soktu.

BATSHUAYİ YERİNE NEDEN TADİC!

86. dakikada ise Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Fred isyan ederek kenara geldi, ilk maçın kötü isimlerinden Zajc oyuna girdi. Kartal, maç sonu sakatlıklar nedeniyle oyuncularını riske etmek istemediğini söylese de bu önemli maçta yaptığı değişiklikler yoğun tepki gördü.

4- Bu sezon kritik anlarda attığı penaltılarla dikkat çeken Batshuayi yerine, kaçırdığı penaltılarla tartışma konusu olan Tadic, ilk sıraya yazıldı. Sırp yıldız, kaçırdı. Livakovic'in kurtarışlarıyla umutlanan Fenerbahçe'de penaltı stratejisinin olmaması, Kanarya'yı yarı finalden etti. İkinci penaltıyı Batshuayi gole çevirse de performansı tartışılan Cengiz kaçırdı. Djiku fileleri havalandırsa da 120+2'de oyuna alınan Bonucci, kaleciyi geçemedi.