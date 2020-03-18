18 Mart 2020 Çarşamba 15:14 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 15:14

Brooklyn Nets'te 4 basketbolcuda corona virüs tespit edilmesinin ardından Nets'in son rakibi Los Angeles Lakers takım halinde karantinaya alınacak. ESPN'den Dave McMenamin'in haberine göre Lakers Çarşamba günü corona virüs için teste tabi tutulacak.

Los Angeles Lakers, Utah Jazz ile iptal olan maçın hemen öncesinde Brooklyn Nets'le oynamıştı.

Lakers'tan yapılan açıklamada, "10 Mart'taki Brooklyn Nets ile oynana maç sonrası riskler göz önüne alındığında, çeşitli sağlık görevlileri, NBA ve UCLA Sağlık doktorlarımızla istişare edilerek oluşturulan COVID-19 prosedürlerimizin ve protokolümüzün bir sonraki adımlarını takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

LeBron James, Anthony Davis gibi dünyaca ünlü yıldızlara corona virüs testleri uygulanacak ve bu oyuncular 14 gün boyunca karantinada tutulacak.