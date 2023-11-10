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Spor

Tüm temsilcilerimiz kaybetti! İşte ülke puanındaki son durum

Dün akşam Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını oynamasının ardından ülke puanındaki son durum belli oldu. Avrupa'daki tüm temsilcilerimiz bu hafta oynanan maçlarda mağlup olması ülke puanını olumsuz etkiledi. İşte detaylar...

10 Kasım 2023 Cuma 09:13 - Güncelleme:
Tüm temsilcilerimiz kaybetti! İşte ülke puanındaki son durum
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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yenilgiyle bitirdiği haftanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Türk takımları bu sezon ilk kez bir haftada tüm maçlarını kaybetti ve ülke puanı bu durumdan olumsuz etkilendi.

Temsilcilerimizin puansız geçtiği haftanın ardından puan durumu sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

1- İngiltere: 94,428 puan

2- İspanya: 80,864 puan

3- İtalya: 77,426 puan

4- Almanya: 75,841 puan

5- Hollanda: 57,500 puan

6- Fransa: 57,497 puan

7- Portekiz: 50,483 puan

8- Belçika: 42,800 puan

9- TÜRKİYE: 35,350 puan

10- İskoçya: 33,250 puan

11- Avusturya: 31,400 puan

12- İsviçre: 31,175 puan

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