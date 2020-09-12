12 Eylül 2020 Cumartesi 00:31 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:33

Tümer Metin, TRT Spor'da Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe gelen Emre Belözoğlu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıkladı ve sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Emre Belözoğlu'nun 2 forvet transferi yapacaklarını söylediğini belirten Tümer Metin, "Emre geldi, masamıza oturdu. Sohbet ettik, dertleştik, bilgi akışı oldu aramızda. Onun müsaadesiyle anlatabileceğim şekilde şöyle; Büyük bir ihtimalle Muriç gitti ağabey dedi, 5-6 milyon euroluk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz dedi. 3'te biri oluyor gelirin. Ben de Muriç olsa bile bir santrfor lazım dedim. Bir tane 30 yapacak, arkasından da 15 yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi dedi. İsmi söyledi, bence de 30 golü rahat atar. Ben gidin Gomis'i alın Arabistan'dan, o olmaz ağabey dedi." diye konuştu.

STOPER TRANSFERİ DE GELİYOR



Yıldız bir stoper alacaklarını da Emre Belözoğlu'nun söylediğini kaydeden yorumcu, "Bir isim stoper gelecek dedi. İsmi söyledi, paylaşma dedi, ben o yüzden paylaşmıyorum. Tisserand'dan farklı olabilir. Bir stoper olacak dedi" ifadelerini kullandı.