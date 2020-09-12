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Spor

Tümer Metin: ''30 gol atacak forvet geliyor''

TRT yorumcusu eski milli futbolcu Tümer Metin, Fenerbahçe'de transfer sürecini yöneten Emre Belözoğlu ile forvet transferini konuştuğunu söyledi. Metin, oyuncunun ismini vermezken ligde 30 gol atabilecek yetenekte olduğunu aktardı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:31 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:33
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Tümer Metin, TRT Spor'da Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe gelen Emre Belözoğlu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıkladı ve sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Emre Belözoğlu'nun 2 forvet transferi yapacaklarını söylediğini belirten Tümer Metin, "Emre geldi, masamıza oturdu. Sohbet ettik, dertleştik, bilgi akışı oldu aramızda. Onun müsaadesiyle anlatabileceğim şekilde şöyle; Büyük bir ihtimalle Muriç gitti ağabey dedi, 5-6 milyon euroluk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz dedi. 3'te biri oluyor gelirin. Ben de Muriç olsa bile bir santrfor lazım dedim. Bir tane 30 yapacak, arkasından da 15 yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi dedi. İsmi söyledi, bence de 30 golü rahat atar. Ben gidin Gomis'i alın Arabistan'dan, o olmaz ağabey dedi." diye konuştu.

STOPER TRANSFERİ DE GELİYOR

Yıldız bir stoper alacaklarını da Emre Belözoğlu'nun söylediğini kaydeden yorumcu, "Bir isim stoper gelecek dedi. İsmi söyledi, paylaşma dedi, ben o yüzden paylaşmıyorum. Tisserand'dan farklı olabilir. Bir stoper olacak dedi" ifadelerini kullandı.

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