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Tümer Metin, Roberto Soldado'nun önümüzdeki hafta içi Arap takımlarından birine gideceğini söyledi

Tümer Metin, Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Soldado ile alakalı çok önemli bir iddia ortaya attı.

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Fenerbahçe'nin ve milli takımın eski oyuncusu Tümer Metin, Roberto Soldado'nun Beşiktaş derbisinde yer almamasının sebebinin takımdan çok yakında ayrılacağı için olduğunu söyledi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin öncesinde BeIN Sports'ta maça dair yorumlarda bulunan eski yıldız, "Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içi gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif masanın üstünde" dedi.

İspanyol oyuncunun ayrılığını canlı yayında açıklayan Tümer Metin, Soldado'nun Arap yarımadasında bir kulübe gideceğinin altını çizdi.

(Goal)

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