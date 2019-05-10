Tuncay Şanlı, Fenerbahçe için oyuncu izliyor

Bir döneme damgasını vuran, taraftarın 'Yürekten oynuyor' diyerek bağrına bastığı

Tuncay Şanlı, şimdi Fenebrahçe için futbolcu izliyor.

Kulüp televizyonunda takım hakkında değerlendirmeler ve yorum yapan Tuncay Şanlı, Sarı-Lacivertliler'e layık olabilecek genç futbolcuları süzüyor. Türkiye'deki genç yetenekler hakkında çalışmada olan Şanlı'nın izlenimleri de yeni sezona yansıyacak.

Başkan Ali Koç'un yaratmak istediği Fenerbahçe ruhuna, Tuncay Şanlı'nın beraberinde dışardan da Luciano, Alex, Deivid gibi isimler de destek oluyor. Ayrıca sarı-lacivertlilere Mehmet Aurelio'nun da katkısı olacak.

Başkan Ali Koç, Tuncay Şanlı ile yaptığı görüşmede, "Türkiye'nin dört bir yanında müthiş yetenekler var, bu yetenekleri Avrupa takımları 10 yaşında keşfediyor ama biz keşfedemiyoruz! Fenerbahçe aşkı ile yanıp tutuşan, bu formanın ağırlığını bilen, hisseden Tuncay Şanlı gibi savaşacak, ruhunu ortaya koyacak gençler bulalım" dedi.

(Akşam)