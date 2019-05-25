21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Turgay Demirel yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi

Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) Almanya'da yapılan Avrupa Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Seçimi'nde Turgay Demirel, başkan seçildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Turgay Demirel'in dışında Sırbistan Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dejan Tomasevic ile Belçika Basketbol Federasyonu adayı ve aynı zamanda FIBA Avrupa Başkan Yardımcısı Cyriel Coomans'ta seçime katıldı.
 
Demirel ilk turda 22 oy, Coomans 17 oy, Tomasevic ise 11 oy alırken, ikinci turda rakibi Coomans'ın 23 oyuna karşılık  27 oy alan  Turgay Demirel  2'nci kez FIBA Avrupa Başkanı oldu ve 2019-2023 yılları arasında FIBA Avrupa başkanlığı görevini yerine getirecek.
 

Eli kanlı terör elebaşısından ´´Oylar İmamoğlu´na´´ çağrısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Telefon etmeden gitmeyin... Yüzde yüze yaklaştı!

Telefon etmeden gitmeyin... Yüzde yüze yaklaştı!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Bakanlık duyurdu... Terör hedefleri yerle bir edildi

Bakanlık duyurdu... Terör hedefleri yerle bir edildi

Belediye başkanı cinayetinde flaş gelişme!

Belediye başkanı cinayetinde flaş gelişme!

İmam için kahreden an...

İmam için kahreden an...

Okulda şoke eden görüntüler! Hemen görevden alındı

Okulda şoke eden görüntüler! Hemen görevden alındı

Saros Körfezi'ne batırılacak! Dünyanın en büyüğünde sona gelindi

Saros Körfezi'ne batırılacak! Dünyanın en büyüğünde sona gelindi

Bahçeli'den partisine İstanbul ve HDP talimatı

Bahçeli'den partisine İstanbul ve HDP talimatı
 

POPÜLER HABERLER

Eli kanlı terör elebaşısından ´´Oylar İmamoğlu´na´´ çağrısı

Eli kanlı terör elebaşısından ´´Oylar İmamoğlu´na´´ çağrısı

National Geographic arşivinden 'Türkiye' fotoğrafları

National Geographic arşivinden 'Türkiye' fotoğrafları

Terör örgütü PKK'ya 'Karadeniz' darbesi! Ve bulundu

Terör örgütü PKK'ya 'Karadeniz' darbesi! Ve bulundu

Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA