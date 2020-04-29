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Spor

Turgay Kalyoncu, koronavirüse yenildi!

Koronavirüse yakalanan Zeytinburnu Telsizspor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncu kurtarılamadı. Kalyoncu'nun kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenildi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 15:45 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 15:45
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Zeytinburnu Telsizspor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncu, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede mücadeleye yenik düştü.

Kronik kalp ve şeker hastası olan ve geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılan Turgay Kalyoncu, durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncunun vefat haberi spor camiasında üzüntüye sebep olurken cenazesinin yarın Zeytinburnu'nda defnedileceği bilgisi verildi.

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