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Spor

Turgay Karslı: Kendimizi zirvede görmek istiyoruz

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 22:39 - Güncelleme:
Turgay Karslı: Kendimizi zirvede görmek istiyoruz
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, ligin sonunda kendilerini zirvede görmek istediklerini söyledi.

Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, devre arasında takıma katılacaklarla birlikte bir kamp süreci geçireceklerini kaydetti.

Ligde istedikleri yere yaklaştıklarını belirten Karslı, devre arasında katkı sağlayacak oyuncularla lig sonunun iyi olacağını ifade etti.

"Ligin sonunda kendimizi zirvede görmek istiyoruz. En zirvedeki takımla olan puan aralığımıza gerçekçi yaklaşmak lazım." diyen Karslı, "İki ya da üçteki pozisyonlarımız da nerede olacak, orayı nasıl değerlendireceğimiz önemli. Gidebileceğimiz en son limite kadar gideceğiz, en yukarıda rakip puan kaybettikçe biz aradaki o puanı kapatmaya çalışacağız. Diğer türlü matematiksel hesaplar artık zihnimizin dışında. İyi oyun oynayalım. Hatırlanabilecek skorlar olsun, bir anı bırakılsın, bir şampiyonluk daha yaşansın." ifadelerini kulandı.

Karslı, Kocaelispor'da geçiş oyununun olduğunun farkında olduklarına değinerek, maçın ikinci yarısında gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Karslı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkeye başsağlığı diledi.

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