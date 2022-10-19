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Spor

Türk bayrağıyla cevap verdi! Derya Ceren Çağlayan yürekleri fethetti

Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 21 yaş altı klasmanda şampiyon olan milli sporcu Derya Ceren Çağlayan, Kazak sporcuların yaptığı nezaketsiz davranış karşısında kayıtsız kalmadı. Milli sporcu Çağlayan, ikinci ve üçüncü olan Kazak sporcuların açtığı Kazakistan bayrağının üstüne Türk bayrağı açtı.

IHA19 Ekim 2022 Çarşamba 12:17 - Güncelleme:
Türk bayrağıyla cevap verdi! Derya Ceren Çağlayan yürekleri fethetti
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Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Kazakistanlı sporcuların ödül töreninde yaptığı nezaketsiz davranış damga vurdu.

Turnuvanın 21 yaş altı klasmanında mücadele eden milli sporcu Derya Ceren Çağlayan altın madalya kazandı. Çağlayan'ın kürsüye geldiği sırada ise ikinci ve üçüncü olan Kazak sporcular, Kazakistan bayrağı açtı.

Dünya şampiyonu olan Derya Ceren Çağlayan da bu davranışa kayıtsız kalmayarak Türk bayrağını Kazakistan bayrağının önünde açtı. Kazak sporcular, milli sporcuyu engellemek istese de Derya Ceren Çağlayan, Türk bayrağını Kazakistan bayrağının önünde açmaya devam etti.

Kazakistan Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Marat Asainov ise yaşanan durumdan dolayı özür dilediğini açıkladı.

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