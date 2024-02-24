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Spor

Türk futbolu için kritik tablo! Şampiyonlar Ligi için tek umut Fenerbahçe

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi olarak Fenerbahçe'nin kalmasıyla birlikte UEFA Ülke Puanı sıralamasında durum daha da kritik hale geldi.

Fanatik24 Şubat 2024 Cumartesi 09:33 - Güncelleme:
Türk futbolu için kritik tablo! Şampiyonlar Ligi için tek umut Fenerbahçe
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenmesi UEFA Ülke Puanı'ndaki duruma da kritik bir etki yarattı. Avrupa kupalarında ülke puanındaki mücadelemizi sürdürecek tek temsilcimiz Fenerbahçe kaldı.

TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK KRİTİK

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi, Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe. UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda bu sezonu ilk 10'da tamamlarsak 2025- 26'da lig şampiyonumuz, Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılacak. Türkiye 37.600'le 9. sırada, üstünde 46.800'le Belçika, arkasında 35.850 puanla 10. İskoçya ve 35.300'le 11. Çekler var.

SAINT-GILLOISE EŞLEŞMESİ ÖNEMLİ

Fenerbahçe'nin, Son 16'da Belçika'nın 2 temsilcisinden biri olan Union Saint Gilloise'li elemesi her açıdan önemli. Çünkü İskoçya'nın tek takımı Rangers, güçlü Benfica ile karşılaşacak. Çeklerde Aslan'ı eleyen Sparta Prag'a Liverpool, Slavia Prag'a Milan ve Viktoria Plzen'e de Servette çıktı.

Yani son 16'da çıkacak sonuçlar, Kanarya'nın kazanmasıyla birlikte Türkiye için büyük bir avantaja dönüşebilir.

İTALYA VE ALMANYA 5 TAKIMLA GİDEBİLİR

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında, UEFA Ülke Puanı sıralamasında bu sezon en çok puan toplayan iki ülke, Devler Ligi'ne 1'er takım fazla gönderme imkanı bulacak. An itibarıyla 7 takımı (Inter, Lazio, Napoli Şampiyonlar Ligi, Atalanta, Roma, Milan Avrupa Ligi ve Fiorentina Konferans Ligi) da Avrupa'da yoluna devam eden İtalya, 15.571 puanla zirvede. Almanya, 14.500 puanla diğer bileti almaya en yakın ülke.

Bu ülkeler zaten normalde Kupa 1'e 4 takım gönderdiği için buradan da 1'er bilet kaparlarsa, 5 takımla temsil edilecekler. İngiltere ise 13.875 puanla onların peşinde. Listede 11.000 puanla 7. sırada yer alan Türkiye'nin ise ilk iki ihtimali şansı çok düşük.

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