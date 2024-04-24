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Spor

Türk futbolunda devrim gibi karar! Bağımsız hakem kurulu geliyor

Türk futbolunda en fazla tartışma konusu olan hakemler için sürpriz bir karar alındı. TFF ile profesyonel kulüpler, bağımsız hakem kurulu oluşturma fikrinde birleşti. Uygulama gelecek sezon başlıyor. İşte detaylar...

Fanatik24 Nisan 2024 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Türk futbolunda devrim gibi karar! Bağımsız hakem kurulu geliyor
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Türk futbolunda bu sezonun en tartışmalı konusu olan hakemler için radikal bir karar alındı.

DEVRİM NİTELİĞİNDE KARAR

Uzun süredir Türk futbolunun en büyük tartışma konusu hakemler olmaya devam ediyor. Sahada Süper Lig başkanı tarafından hakem yumruklamaya kadar varan süreçte çok büyük tartışmalar yaşandı. Fakat büyük Yıllardır Türk futbolunun en temel sorunlarından olan hakem atamalarında tartışmalara son verecek, devrim niteliğinde bir karar hayata geçmek üzere.

BAĞIMSIZ HAKEM KURULU

Türkiye Futbol Federasyonu ile profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler, bağımsız hakem kurulu oluşturma fikrinde birleşti. Alman modelinden esinlenilen proje, kulüplerin tamamından onay aldı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BAŞLIYOR

Bağımsız hakem kurulunun, önümüzdeki sezondan itibaren hakem atamalarında söz sahibi olması planlanıyor. TFF ile kulüplerin üzerinde uzlaştığı proje şu şekilde hayata geçecek. TFF bir şirket kuracak, profesyonel kulüpler başka bir şirket kuracak. Bu iki şirket, 5 üyeli yeni bir şirket kuracak. Üyelerin 3'ü TFF, 2'si kulüpler tarafından belirlenecek. 5 üyeden oluşan bu şirket, bağımsız hakem kurulu atayacak.

KULÜPLER SÖZ SAHİBİ OLACAK

Profesyonel bir zeminde faaliyetlerine başlayacak hakem kurulu; klasman hakemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisine sahip olacak. Kurul bu yapısıyla kulüplerin hakem atamalarında mutlak bir söz sahibi olmasını sağlayacak.

ALMAN MODELİYLE AYNI

Bağımsız hakem kurulu, gerektiği takdirde yabancı orta hakem ve VAR hakemlerinin atanmasında TFF ve kulüplerden bağımsız karar alabilecek. Modelin bu haliyle Alman modeli ile aynı olduğu, İngiltere modeline ise benzerlikler gösterdiği yorumları yapılıyor.

SUNUM YAPILACAK

TFF yöneticisi Mustafa Eröğüt önderliğindeki federasyon profesyonelleri, kulüp temsilcileri ile biraraya gelerek yeni sistemin sunumunu gerçekleştirecek. Ligler biter bitmez, bağımsız hakem kurulunun oluşturulması planlanıyor.

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