Türk futbolunun Avrupa'daki temsilcileri belli oldu! İşte o takımlar...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 yendi ve kupanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrasında, bu sezon Avrupa bileti alan 5 ekip de belli oldu.

Türkiye Kupası finalinin ardından takımların Avrupa rotası şekillendi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadele etme hakkı elde etti.

Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'na katılacak.

Kupada mutlu sona ulaşan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Finali kaybeden Konyaspor ise katılım hakkı kazanamadı.

Trabzonspor'un kupayı kazanması sonrası Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu biletini aldı.

Ligi 5. sırada tamamlayan Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'na katılma hakkı elde etti.