Türk Telekom, Avrupa'ya veda etti!

Basketbol BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda Türk Telekom, İngiliz temsilcisi London Lions'a deplasmanda 100-77 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki The Copperbox Arena'nın ev sahipliği yaptığı müsabakanın ilk periyodunu 32-23 önde tamamlayan London Lions, soyunma odasına da 60-44 üstün gitti.

İkinci yarıda da etkili performansını sürdürerek farkı açan London Lions, üçüncü çeyreğini 80-61 önde geçtiği karşılaşmadan 100-77 galip ayrıldı.

London Lions, BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

