İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2024 Salı / 25 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,6052
  • EURO
    34,3275
  • ALTIN
    2151.58
  • BIST100
    8907.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Telekom deplasmanda London Lions ile karşılaşacak
Spor

Türk Telekom deplasmanda London Lions ile karşılaşacak

BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda Türk Telekom, deplasmanda İngiliz ekibi London Lions ile karşı karşıya gelecek.

AA5 Mart 2024 Salı 09:02 - Güncelleme:
Türk Telekom deplasmanda London Lions ile karşılaşacak
ABONE OL

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda yarın İngiliz temsilcisi London Lions'a konuk olacak.

Başkent Londra'daki The Copperbox Arena'da oynanacak mücadelede TSİ 21.00'de başlayacak.

Türk Telekom, 8 galibiyet, 10 mağlubiyetle B Grubu'nu 6'ncı, London Lions ise 12 galibiyet, 6 yenilgiyle A Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayarak 8'li final turuna kalmayı başarmışlardı.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak mücadelede turu geçerek çeyrek finale yükselecek ekip, Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yla eşleşecek.

Çeyrek final mücadeleleri, 12-13 Mart'ta yine tek maç eleme sistemine göre yapılacak.

Türk Telekom, geçen yıl iki kez karşılaştığı İngiliz temsilcisini iki maçta da mağlup etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.