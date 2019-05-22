Türk Telekom düğün evi olacak
Galatasaray’da 22. şampiyonluğun kupa töreni için geri sayım başladı. Aslan statta çifte kupa ile tur atacak, Cim-Bomlu sanatçılar konser verecek, Sneijder, Drogba gibi eski yıldızlar da törene gelecek.
- Star Spor
ÖNCE Ziraat Türkiye Kupası’nı alan, 4 gün sonra da Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, çifte zaferini muhteşem bir tören ile taçlandıracak. Pazar günü Türk Telekom Stadı’nda Süper Lig şampiyonluk kupasını alacak olan Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Kupası’nı da stada getirecek ve iki kupa ile birlikte tur atılacak.
Kutlama programı geçen yıl olduğu gibi yine saat 19.05’te başlayacak. 52 bin taraftarın tamamen doldurmasının beklendiği Türk Telekom Stadı’ndaki kutlamalarda ses, ışık ve havai fişek gösterilerinin yanı sıra Galatasaray’a gönül veren sanatçılar da konser vererek tribündeki futbolseverleri şarkılarıyla coşturacaklar.
Daha sonra tüm futbolcular ve teknik heyet anons edilerek sahneye çağrılacak. Ardından kupa kaptan Selçuk İnan ve Muslera’ya verilecek. Törene ayrıca uçağı kaçırdığı için şampiyonluk maçına gelemeyen Sneijder, eski golcü Drogba ve taraftarın çok sevdiği Ujfalusi gibi isimler de gelecek.
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