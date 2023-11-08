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Spor

Türk Telekom, evinde Gran Canaria'ya mağlup oldu

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nın 6. haftasında evinde ağırladığı İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria takımına 82-69'luk skorla yenildi. Temsilcimiz, bu sonuçla birlikte üst üste 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 22:32 - Güncelleme:
Türk Telekom, evinde Gran Canaria'ya mağlup oldu
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Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 6. haftasında Türk Telekom, sahasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımına 82-69 yenildi.

Mücadeleye her iki takımda karşılıklı sayılar bularak başlarken, mücadelenin 6. dakikası 13-13 eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra rakibine boyalı alanda kolay sayı imkanı tanımayan Türk Telekom, ilk periyodu 24-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan konuk ekip, mücadelenin 16. dakikasında 32-32 eşitliği yakaladı. Her iki takımda yüzdeli atışlarıyla farkın açılmasına izin vermezken, Dreamland Gran Canaria soyunma odasına 43-42 önde gitti.

Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 22. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı. Türk Telekom, dış atışlarla farkı azaltmaya çalışsa da etkili oyununu sürdüren Dreamland Gran Canaria, üçüncü periyodu 60-53 önde bitirdi.

Final periyoduna her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin 35. dakikası 76-62 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Bu periyotta etkili oyununa devam eden Dreamland Gran Canaria, mücadeleyi 13 sayı farkla 82-69 kazandı.

B Grubu'nda 5. yenilgisini alan Türk Telekom, organizasyonun 7. haftasında 14 Kasım'da Litvanya ekibi Lietkabelis ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Türk Telekom: Adams 15, Wallace 12, Okben Ulubay 9, McDuffie 12, Enoch 14, Boran Güler, Yiğitcan Saybir 6, Metehan Akyel 1, Troy Selim Şav

Dreamland Gran Canaria: Albicy 6, Kljajic 6, Brussino 8, Pelos 8, Happ 8, Slaughter, Bassas 5, Prkacin 9, Salvo 8, Landesberg 20, Lopez, Lammers 4

1. Periyot: 24-15

Devre: 42-43

3. Periyot: 53-60

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