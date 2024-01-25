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Spor

Türk Telekom GAMEON eTürkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray oldu

Türk Telekom'un oyun ekosistemini; oyuncuların internet ve oyun performansını güçlendiren markası GAMEON ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen eTürkiye Kupası sona erdi. Heyecan dolu karşılaşmalara sahne olan GAMEON eTürkiye Kupası'nda, 24 Ocak'ta ESA eSpor Arena'da oynanan ve Tivibu ekranlarından naklen yayınlanan büyük finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

25 Ocak 2024 Perşembe 13:14 - Güncelleme:
Türk Telekom GAMEON eTürkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray oldu
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Türkiye'de dijital dönüşümün lideri olan Türk Telekom, teknoloji alanındaki birikimini hayatın tüm alanlarına aktarmayı sürdürürken, futbolun ve sporun dijitalleşmesine liderlik ediyor.

Türk Telekom'un oyun tutkunlarının internet deneyimini zenginleştiren markası GAMEON, yürüttüğü çalışmalarla eSpor ekosistemine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda, eTürkiye Kupası, Türk Telekom GAMEON ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlendi. Türk Telekom eSüper Lig'de yer alan 20 takımın katılımıyla gerçekleştirilen GAMEON eTürkiye Kupası, ESA eSpor Arena'da yapılan büyük final etkinliğiyle sona erdi.

5 takımlı 4 grupta 8 Ocak'ta oynanan maçlarla start alan GAMEON eTürkiye Kupası'nda büyük final; Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ESA eSpor Arena'da gerçekleştirildi. Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanan heyecan dolu büyük finalde rakibini 5-3'lük skorla geçen Galatasaray GAMEON eTürkiye Kupası'nın ilk şampiyonu oldu.

GAMEON eTürkiye Kupası, dünyanın en popüler video futbol oyunu olan, 1998 yılından bu yana her yıl EA Sports tarafından üretilen FC 24 versiyonu üzerinden oynandı.

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