Türk Telekom, Litvanya'da kayıp!

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis takımına 93-86 yenildi.

Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 24-19 üstün bitiren Türk Telekom, soyunma odasına 48-44 önde girdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Türk Telekom, Litvanya ekibi karşısında 3. periyodu da 70-62 önde geçmesine rağmen son periyotta rakibinin oyunda dengeyi kurmasına engel olamadı ve mücadelenin normal süresi 86-86 beraberlikle tamamlandı.



Uzatma bölümünde daha etkili olan Lietkabelis, karşılaşmayı 93-86 kazandı.

