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Spor

Türk Telekom, Reeder Samsunspor karşısında devleşti

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında sahasında ağırladığı Reeder Samsunspor'u 20 sayılık fark ile mağlup etti.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 15:09 - Güncelleme:
Türk Telekom, Reeder Samsunspor karşısında devleşti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 89-69 yendi.

Reeder Samsunspor, Crawford'ın etkili oyunu sayesinde ilk 6 dakikada 19-13 üstünlük sağladı. Fakat Türk Telekom bu noktadan sonra 18-0'lık seri yakaladı.

İlk çeyreği 19-19 eşitlikle kapatan Türk Telekom, 2. periyodun 4. dakikası sonunda 31-19 öne geçti. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve başkent ekibi, soyunma odasına 48-35 önde girdi.

Türk Telekom, üç sayı çizgisinden yüksek isabet oranıyla oynadığı ve ikinci şans sayıları bulduğu 3. çeyrekte farkı 19 sayıya (58-39) kadar çıkarsa da Crawford ve Henry'nin basketleriyle maçta kalan Reeder Samsunspor, son 10 dakikaya 65-51 geride girdi.

Kalan bölümde sıkı savunmasıyla rakibini top kayıplarına zorlayan Türk Telekom, Reeder Samsunspor'un da oyundan düşmesiyle sahadan 89-69 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Kaan Büyükçil, Polat Parlak, Berk Kurtulmuş

Türk Telekom: Adams 9, Wallace 17, Okben Ulubay 9, McDuffie 9, Enoch 13, Yiğitcan Saybir 12, Metehan Akyel 11, Boran Güler 8, Troy Selim Şav, Atakan Biçer, Oğuz Kaan Yarkut 1

Reeder Samsunspor: Crawford 26, Henry 15, Göktuğ Baş 11, Levi 8, Tarık Sezgün 2, Mooney 5, Bora Satır, Engin Kalkan 2, Mert Ali Sert, Arda Berk Kaya

1. Periyot: 19-19

Devre: 48-35

3. Periyot: 65-51

  • TÜRK TELEKOM
  • REEDER SAMSUNSPOR
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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