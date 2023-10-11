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Spor

Türk Telekom taraftarıyla kazandı

BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, ikinci hafta maçında Buducnost VOLI'yi mağlup etmeyi başardı.

11 Ekim 2023 Çarşamba 22:38 - Güncelleme:
Türk Telekom taraftarıyla kazandı
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini 79-77 yendi.

Mücadeleye iyi başlayan Türk Telekom, birinci periyodun ilk 5 dakikasını 11-6 önde geçti. Bu dakikadan sonra iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin ilk periyodu 25-20 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi.

İkinci periyodun başlarında defansta ve hücumda etkili oynayan Türk Telekom, 10-0'lık seriyle 13. dakikada 13 sayılık (35-22) fark yakaladı. Üçlüklerle farkı kapatmaya çalışan konuk ekibe, boyalı alan ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla karşılık veren Türk Telekom, soyunma odasına 12 sayı farkla 50-38 önde girdi.

Üçüncü periyota katı savunma yaparak başlayan konuk ekip, bulduğu sayılarla 23. dakikada farkı 7 sayıya (53-46) indirdi. Bu dakikadan sonra yüzdeli atışlarını artıran Türk Telekom, 26. dakikada farkı yeniden 11 sayıya (64-53) çıkardı. Türk Telekom üçüncü periyodu da 69-58 önde bitirdi.

Final periyoduna iyi başlayan Buducnost VOLI, 9-0'lık seriyle 36. dakikada farkı tekrar 7 sayıya (74-67) indirdi. Bu dakikadan sonra her iki takım da katı savunma uygulamaya çalışırken, maçın bitimine 2 dakika kala 5 sayı daha bulan konuk ekip farkı 2 sayıya (79-77) indirdi. Kalan bölümde hata yapmayan Türk Telekom, karşılaşmayı 79-77 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Türk Telekom, organizasyonun üçüncü haftasında 18 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Yunanistan'ın Aris Midea takımına konuk olacak.

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