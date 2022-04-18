İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2022 Pazartesi / 17 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6402
  • EURO
    15,8244
  • ALTIN
    936.753
  • BIST100
    2499.66
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda çeyrek final peşinde
Spor

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda çeyrek final peşinde

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın play-off etabı 8'li finallerinde yarın Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya konuk olacak.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 10:21 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 10:21
ABONE OL

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşma, başkent Ljubljana'daki Arena Stozice'de TSİ 20.00'de başlayacak.

Bu sezon yeni formatıyla oynanan ULEB Avrupa Kupası'nda başkent temsilcisi, A Grubu'nu 8'er galibiyet ve mağlubiyetle 6. sırada bitirdi ve 8'li finallere kaldı. Sloven ekip ise B Grubu'nu 11 galibiyet, 7 yenilgiyle 3. sırada bitirerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Türk Telekom turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Partizan NIS (Sırbistan)-Frutti Extra Bursaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

CEDEVİTA OLİMPİJA FORMDA

Türk Telekom'un rakibi Sloven ekip, kupada oynadığı son 8 maçı da kazandı.

Grubundaki ilk 10 maçında sadece 3 galibiyet alabilen Cedevita Olimpija, son 8 maçını kazanarak hem 8'li finallere kaldı ve hem de saha avantajını elde etti.

Türk Telekom da ULEB Avrupa Kupası'ndaki son 3 maçını kazanmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.