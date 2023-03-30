İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2023 Perşembe / 9 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1661
  • EURO
    20,8636
  • ALTIN
    1212.38
  • BIST100
    4940.36
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Telekom ve Frutti Extra Bursaspor'un 7Days Avrupa Kupası'nda ki rakipleri belli oldu
Spor

Türk Telekom ve Frutti Extra Bursaspor'un 7Days Avrupa Kupası'nda ki rakipleri belli oldu

Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcilerimiz Türk Telekom ve Bursaspor'un son 16 turundaki rakipleri belli oldu.

AA30 Mart 2023 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
Türk Telekom ve Frutti Extra Bursaspor'un 7Days Avrupa Kupası'nda ki rakipleri belli oldu
ABONE OL

Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda mücadele eden Türk Telekom ve Frutti Extra Bursaspor'un son 16 turundaki rakipleri belli oldu.

B Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Türk Telekom, A Grubu'nu 7. sırada bitiren İtalyan temsilcisi Germani Brescia ile eşleşti.

A Grubu'nda 8. sırada yer alan Frutti Extra Bursaspor ise son 16 turunda B Grubu lideri İspanya'nın Gran Canaria takımıyla karşılaşacak.

Kupada son 16 turu tek maç üzerinden 11 Nisan'da oynanacak ve kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. Türk Telekom rakibiyle Ankara'da karşılaşırken, Frutti Extra Bursaspor ise deplasmanda sahaya çıkacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.