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Spor

Türk Telekom, yarın Mincidelice JL Bourg deplasmanında

Türk Telekom, yarın BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. haftasında Fransız ekibi Mincidelice JL Bourg ile mücadele edecek. Müsabaka TSİ. 21.30'da başlayacak.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 10:55 - Güncelleme:
Türk Telekom, yarın Mincidelice JL Bourg deplasmanında
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Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. haftasında Türk Telekom, yarın Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına konuk olacak.

Ekinoks Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Türk Telekom, geçen hafta deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis takımına 93-86 yenilirken, Mincidelice JL Bourg ise sahasında Yunanistan ekibi Aris Midea'yı 72-65 yenmeyi başarmıştı.

Organizasyonda başkent temsilcisinin bir galibiyet, altı mağlubiyeti, Fransız ekibinin ise beş galibiyet, iki mağlubiyeti bulunuyor.

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