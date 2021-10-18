Türk Telekom'da hedef son 8'e kalmak

AA 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:14

Türk Telekom Kulübünün başkanı Yusuf Kıraç, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom'un Avrupa sahnesinde yeni olmadığını belirten Kıraç, kulüp tarihinde, geleneklerinde Avrupa'da mücadele etme ve maç kazanma kültürünün bulunduğunu söyledi.

Kıraç, ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nda iddialarının yüksek olduğunu vurgulayarak, seyir zevki yüksek maçları oynamayı sevdiklerini dile getirdi.

Ankara'nın gerçek bir deplasman olduğunu ve takımların bunun farkına vardığını ifade eden Kıraç, "Bugün Türk basketbolunun en önemli temsilcilerine bile Ankara deplasmanının gerçek gücünü gösteriyoruz. Taraftarımızın desteği bizim gerçek potansiyelimizi de ortaya koymamızı sağlıyor. Bu desteği Avrupa maçlarında daha çok hissedeceğimizi düşünüyorum. Bu da bizi motive edecek." diye konuştu.

Sezon öncesi takım kurarken teknik ve idari ekibin önerileri doğrultusunda potansiyelli isimlere yöneldiklerine dikkati çeken Kıraç, şöyle devam etti:

"Oyuncularımızdan beklentimiz büyük. Onların potansiyelinin çok fazla olduğuna inanıyoruz. Henüz sezon başı olduğu için inişler, çıkışlar olacaktır. Sakatlık sorunu yaşamazsak, taraftarlarımız bu sezon bambaşka bir Türk Telekom görebilir. Takımımız çok takip edilen, özellikle dikkat edilen bir takım. Oyuncularımız hem gelecekleri hem de takım için potansiyellerini çok iyi kullanmalılar. Geçen sezonların aksine bu yıl formatında değişikliğe gidilen ULEB Avrupa Kupası'nda takımlar iki gruba ayrıldı. Bizim de öncelikli hedefimiz 8 takım arasına kalarak bir üst tura yükselmek. Eleme maçları tek maç üzerinden gerçekleşecek. Bu maçları da kazanıp finallerde kendimizi göstermek istiyoruz. Bu yıl Avrupa Ligi seviyesinde bir Avrupa Kupası organizasyonu var. Bu durum da bizim motivasyonumuzu yükseltiyor. Avrupa Kupası'nı kazanan Avrupa Ligi'ne doğrudan gidiyor. Elbette ana iddiamız o kupayı Türkiye'ye getirebilmek. Maç maç düşünerek, başarılı ve istikrarlı bir görüntü çizmek ana hedefimiz."

"TEKNİK VE İDARİ İSTİKRARA ÖNEM VERİYORUZ"

Kıraç, Türk Telekom'un, Türk basketbolunun en önemli değerlerinden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunu uzun soluklu bir proje olarak değerlendirmek gerekiyor. Biz teknik ve idari istikrara önem veriyoruz. Bu nedenle de Ankara'nın ve Türk basketbolunun dikkati çeken takımlarından biriyiz. Süper Lig'e çıkar çıkmaz Avrupa Kupası'ndan davet aldık. Salgının olduğu sezon, Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına kaldık. Şampiyon olabilecek motivasyonu kendimizde yakalamıştık. Ne yazık ki salgın bizi de etkiledi. Her yıl Avrupa'da mücadele ediyoruz, Süper Lig'de ise düzenli olarak ilk 8 takım arasındayız. Bu istikrarlı gidişimizi her yıl üzerine koyarak sürdürmek istiyoruz."