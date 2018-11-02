Türk Telekom'da maç izleyen ilk Fenerbahçe Başkanı olacak!

20 yıl boyunca Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım, inşaat halindeyken, dönemin diğer Süper Lig başkanlarıyla birlikte Türk Telekom Stadı'nı gezmişti.

Galatasaray'ın yeni mabedi, 15 Ocak 2011'de kapılarını açtı. Ancak Aziz Yıldırım burada hiç maç izlemedi. Bu akşamki dev derbide stattaki yerini alacak olan Ali Koç, bir anlamda tarihe de geçmiş olacak. Ali Koç, Türk Telekom Stadı'na takımını tribünden seyreden ilk Fenerbahçe Başkanı olacak. Koç'un bu akşamki mücadeleye başkan vekili Semih Özsoy ve sportif direktör Damien Comolli ile birlikte gitmesi bekleniyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ TAM KADRO

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, yönetici kurmaylarına tam kadro Türk Telekom Stadı'nda olma talimatı verdi.

Cengiz, Florya'yı tamamen Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a bıraktığı için tesislere nadiren gidiyor. Başkan, önceki gün düzenlenen barbekü partisine bile katılmadı.

Ancak Mustafa Cengiz'in zorlu Fenerbahçe derbisi öncesinde dün tesislere giderek takımı ziyaret ettiği öğrenildi. Başkan Cengiz, kritik mücadelede takıma sonuna kadar güvendiğini sözlerine ekledi.