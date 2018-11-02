Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Türk Telekom'da maç izleyen ilk Fenerbahçe Başkanı olacak!

Bu akşamki dev derbide stattaki yerini alacak olan Ali Koç, bir anlamda tarihe de geçmiş olacak. Ali Koç, Türk Telekom Stadı'na takımını tribünden seyreden ilk Fenerbahçe Başkanı ünvanını alacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

20 yıl boyunca Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım, inşaat halindeyken, dönemin diğer Süper Lig başkanlarıyla birlikte Türk Telekom Stadı'nı gezmişti.

Galatasaray'ın yeni mabedi, 15 Ocak 2011'de kapılarını açtı. Ancak Aziz Yıldırım burada hiç maç izlemedi. Bu akşamki dev derbide stattaki yerini alacak olan Ali Koç, bir anlamda tarihe de geçmiş olacak. Ali Koç, Türk Telekom Stadı'na takımını tribünden seyreden ilk Fenerbahçe Başkanı olacak. Koç'un bu akşamki mücadeleye başkan vekili Semih Özsoy ve sportif direktör Damien Comolli ile birlikte gitmesi bekleniyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ TAM KADRO

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, yönetici kurmaylarına tam kadro Türk Telekom Stadı'nda olma talimatı verdi. 

Cengiz, Florya'yı tamamen Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a bıraktığı için tesislere nadiren gidiyor. Başkan, önceki gün düzenlenen barbekü partisine bile katılmadı. 

Ancak Mustafa Cengiz'in zorlu Fenerbahçe derbisi öncesinde dün tesislere giderek takımı ziyaret ettiği öğrenildi. Başkan Cengiz, kritik mücadelede takıma sonuna kadar güvendiğini sözlerine ekledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Meclis´te FETÖ ağzıyla beddua seansı

Meclis´te FETÖ ağzıyla beddua seansı

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA