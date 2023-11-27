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Spor

Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası'nda rakibi Slask

BKT Avrupa Kupası B Grubu 9. haftasında Türk Telekom, sahasında Polonya ekibi Slask ile karşı karşıya gelecek.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 09:30 - Güncelleme:
Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası'nda rakibi Slask
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Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 9. haftasında Türk Telekom, sahasında yarın Polonya'nın Slask ekibini konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, geçen hafta deplasmanda Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına 86-67 yenilirken, Slask ise sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e 75-71 mağlup oldu.

Organizasyonda başkent temsilcisi 10 takımlı grupta bir galibiyet, yedi mağlubiyetle 9. sırada yer alırken, henüz galibiyetle tanışmayan Polonya ekibi ise son sırada bulunuyor.

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