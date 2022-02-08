İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2022 Salı / 7 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Telekom'un rakibi Joventut Badalona
Spor

Türk Telekom'un rakibi Joventut Badalona

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 13. haftasında Türk Telekom, lider Joventut Badalona'yla karşılaşacak

AA8 Şubat 2022 Salı 09:34 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 09:34
ABONE OL

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 13. haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yla karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, 10 takımlı grupta 6'şar galibiyet ve yenilgiyle 7. sırada bulunuyor.

İspanya temsilcisi ise 10 galibiyet, 2 yenilgiyle grubun zirvesinde yer alıyor. Joventut Badalona, gruptaki son 6 maçını ise kazanmayı başardı.

İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maçı Joventut Badalona, 76-67 kazanmıştı.

TÜRK TELEKOM'UN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Türk Telekom, bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda sahasında oynadığı bütün maçları kazandı.

Başkent temsilcisi, Ankara'ya gelen 5 takımı da mağlubiyetle ülkelerine gönderdi. Türk Telekom, iç saha galibiyet serisini güçlü rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.