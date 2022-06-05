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Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor'un finaldeki rakibi Fatih Karagümrük oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı final karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen ALG Spor,

DHA5 Haziran 2022 Pazar 22:22 - Güncelleme:
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor ile Wulfz Fatih Karagümrük, finale yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı final karşılaşmaları tamamlandı. Gaziantep Batur Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı 2-1 yenen ALG Spor ilk finalist oldu. Gaziantep temsilcisi, yarı finalin ilk maçından da 2-0 galip ayrılmıştı.

Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'ndaki yarı final mücadelesinde ise Fenerbahçe ile Wulfz Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ilk maçı 1-0 kazanan Wulfz Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final 12 Haziran Pazar günü İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak.

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