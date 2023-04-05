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Spor

Turkcell Kros Süper Ligi Finali'nde kazananlar madalyalarını aldı

Eskişehir, Muttalip Spor Kompleksi'nde düzenlenen Turkcell Kros Süper Ligi Finali'nde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 16:29 - Güncelleme:
Turkcell Kros Süper Ligi Finali'nde kazananlar madalyalarını aldı
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Eskişehir'de düzenlenen Turkcell Kros Süper Ligi Finali'nde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Tepebaşı ilçesindeki Muttalip Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada 54 kulüpten 224 sporcu mücadele etti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını İl Gençlik ve Spor Müdürü Osman Ercan ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

KATEGORİLERDE SIRALAMA ŞÖYLE OLUŞTU:

Büyük Erkekler (10 kilometre):

1- Ramazan Özdemir

2- Sezgin Ataç

3 - Hüseyin Can

U20 Erkekler (6 kilometre):

1- Furkan Mutlu

2 - Caner Can Tunçtan

3- Mervan Haykır

U18 Erkekler (4 kilometre):

1- Kıyasettin Kara

2- Ali Tunç

3- Bedirhan Güven

Büyükler Mix Karışık Bayrak Yarışması (4×1500 metre):

1- Batman Petrol Spor Kulübü Derneği

2- Gaziantep Belediye Spor Kulübü Derneği

Büyük Kadınlar (8 kilometre):

1- Sultan Haydar

2- Ruken Tek

3- Fatma Karasu

U20 Kadınlar (4 kilometre):

1- Edibe Yağız

2- Dilan Çukurçam

3- Esmanur Yılmaz

U18 Kadınlar (3 kilometre):

1- Elif Akçiçek

2- Ceyda Melek Pınar

3- İran İnce

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