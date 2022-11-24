İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2022 Perşembe / 1 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6336
  • EURO
    19,4123
  • ALTIN
    1050.67
  • BIST100
    4858.21
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye, Arnavutluk'u 96 sayı farkla yendi
Spor

Türkiye, Arnavutluk'u 96 sayı farkla yendi

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçta A Milli Kadın Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Arnavutluk'u 140-44 mağlup etti.

AA24 Kasım 2022 Perşembe 21:26 - Güncelleme:
Türkiye, Arnavutluk'u 96 sayı farkla yendi
ABONE OL

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında konuk ettiği Arnavutluk'u 140-44 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ay yıldızlı ekip, rakip potada bulduğu sayılarla ilk periyodu 35-10 önde kapattı.

İkinci periyotta hem hücumda hem de savunmada rakibi karşısında etkili oynayan milliler, Tilbe Şenyürek ve Teaira McCowan'ın rakip pota altında bulduğu sayılarla farkı 58'e çıkararak devreyi 74-16 üstün bitirdi.

Karşılaşmadaki üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren ay yıldızlı ekip, bu periyotta farkı 78'e kadar çıkardı. Milliler, son çeyreğe 107-29 önde girdi.

Son periyotta farkı 96'ya çıkaran A Milli Kadın Basketbol Takımı, salondan 140-44 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşma öncesinde eski milli basketbolcu Nilay Yiğit Kartaltepe'ye Türk basketboluna katkılarından dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan tarafından milli takım forması hediye edildi.

Nilay Yiğit Kartaltepe aktif sporculuk kariyerinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Milli Takımlar Direktörü olarak görevini sürdürüyor.

Ay yıldızlı ekip, 27 Kasım Pazar günü saat 18.00'de aynı salonda Slovenya ile karşılaşacak.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Dumitru Stasiev (Moldova), Natasa Dragojevic (Karadağ), Natalie Galuk (İsrail)

TÜRKİYE: Pelin Bilgiç 14, Olcay Çakır 8, Meltem Yıldızhan 10, Teaira McCowan 28, Tilbe Şenyürek 20, Sevgi Uzun 7, Melis Gülcan 4, Bahar Çağlar Ökten 8, Alperi Onar 15, Elif İstanbulluoğlu 4, Tuğçe Canıtez 14, Gökşen Fitik 8,

ARNAVUTLUK: Baraj 6, Lalaj 6, Memushi 2, Shallo, Verri 6, Lugaj 9, Palko 2, Dishnica 7, Qosja 4, Pellumbi, Mala 2, Gjoni

1. PERİYOT: 35-10

DEVRE: 74-16

3. PERİYOT: 107-29

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.