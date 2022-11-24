Türkiye, Arnavutluk'u 96 sayı farkla yendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında konuk ettiği Arnavutluk'u 140-44 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ay yıldızlı ekip, rakip potada bulduğu sayılarla ilk periyodu 35-10 önde kapattı.

İkinci periyotta hem hücumda hem de savunmada rakibi karşısında etkili oynayan milliler, Tilbe Şenyürek ve Teaira McCowan'ın rakip pota altında bulduğu sayılarla farkı 58'e çıkararak devreyi 74-16 üstün bitirdi.

Karşılaşmadaki üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren ay yıldızlı ekip, bu periyotta farkı 78'e kadar çıkardı. Milliler, son çeyreğe 107-29 önde girdi.

Son periyotta farkı 96'ya çıkaran A Milli Kadın Basketbol Takımı, salondan 140-44 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR



Karşılaşma öncesinde eski milli basketbolcu Nilay Yiğit Kartaltepe'ye Türk basketboluna katkılarından dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan tarafından milli takım forması hediye edildi.

Nilay Yiğit Kartaltepe aktif sporculuk kariyerinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Milli Takımlar Direktörü olarak görevini sürdürüyor.

Ay yıldızlı ekip, 27 Kasım Pazar günü saat 18.00'de aynı salonda Slovenya ile karşılaşacak.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Dumitru Stasiev (Moldova), Natasa Dragojevic (Karadağ), Natalie Galuk (İsrail)

TÜRKİYE: Pelin Bilgiç 14, Olcay Çakır 8, Meltem Yıldızhan 10, Teaira McCowan 28, Tilbe Şenyürek 20, Sevgi Uzun 7, Melis Gülcan 4, Bahar Çağlar Ökten 8, Alperi Onar 15, Elif İstanbulluoğlu 4, Tuğçe Canıtez 14, Gökşen Fitik 8,

ARNAVUTLUK: Baraj 6, Lalaj 6, Memushi 2, Shallo, Verri 6, Lugaj 9, Palko 2, Dishnica 7, Qosja 4, Pellumbi, Mala 2, Gjoni

1. PERİYOT: 35-10

DEVRE: 74-16

3. PERİYOT: 107-29