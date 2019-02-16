Türkiye Dünya Kupası yapar

TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in Riva’da konuğu olan Gianni Infantino, çarpıcı açıklamalarda bulundu. FIFA Zirvesi için Türkiye’ye gelen Infantino, “İstanbul’u ve Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye’nin herhangi bir spor organizasyonuna evsahipliği yapabilecek imkanı var. Geçmişte önemli organizasyonlar yaptı. Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa’ya da evsahipliği yapacaksınız yakın zamanda. Avrupa Şampiyonası’nı düzenlemek için de önemli çalışmalar yapıldı. Çok rekabetçi ve iyi sunumlar yaptınız. Arzu var, tutku var. Büyük bir ülke Türkiye. FIFA olarak biz de çok mutluyuz finansal fair play açısından. Şartlar ve altyapı da çok uygun Türkiye’de. Her şey yolunda giderse Türkiye Dünya Kupası düzenleyebilir. Neden olmasın. Biz Türkiye’nin dünya futboluna liderlik yapmasını istiyoruz” diye konuştu.