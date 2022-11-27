İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2022 Pazar / 4 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
Spor

Türkiye evinde Slovenya'yı yendi

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçta A Milli Kadın Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Slovenya'yı 80-74 mağlup etti.

AA27 Kasım 2022 Pazar 20:39 - Güncelleme:
Türkiye evinde Slovenya'yı yendi
ABONE OL

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği Slovenya'yı 80-74 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibine oranla savunmada ve hücumda kontrollü oynayan ay-yıldızlı ekip, bu çeyreği 26-18 önde kapattı.

Karşılıklı atılan sayılarla geçilen ikinci periyotta milliler, ilk periyottaki üstünlüğünü koruyarak devreye 43-37 üstün gitti.

Üçüncü ve son periyotta rakibinin öne geçmesine fırsat vermeyen ay-yıldızlı ekip, salondan 80-74 galip ayrıldı

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Kadın Basketbol Takımı, maça "Kadına El Kalkamaz" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmada Türkiye'den Teaira McCowan 26, Slovenya'dan ise Zala Friskovec 27 sayı üretti.

Karşılaşmayı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan ve diğer ilgililer de izledi.

Maçtan galip ayrılan ay-yıldızlılar seyircilerle sevinç yaşadı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Gintaras Maciulis (Litvanya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Gatis Salins (Letonya)

TÜRKİYE: Pelin Bilgiç, Olcay Çakır 7, Meltem Yıldızhan 3, Teaira McCowan 26, Tilbe Şenyürek 14, Sevgi Uzun 5, Bahar Çağlar Ökten 6, Alperi Onar 16, Merve Aydın, Tuğçe Canıtez 2, Gökşen Fitik 1

SLOVENYA: Lisec 13, Oblak 7, Friskovec 27, Jelenc, Sivka 7, Cvijanovic, Kroselj 7, Senicar 2, Jakovina 11, Debeljak

1. PERİYOT: 26-18

DEVRE: 43-37

3. PERİYOT: 62-57

5 FAULLE ÇIKAN: 36.00 Lisec (Slovenya)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.