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Spor

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 62-59 yenen Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 23:38 - Güncelleme:
Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
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FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'yı 62-59 yenerek çeyrek finale kalmayı başardı.

Milli takım, Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyonda Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan son 16 turu maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 23-13 üstün tamamlayan Belçika, soyunma odasına 42-25 önde gitti.

İkinci yarıda arayı kapatmaya çalışan milliler, periyodun ortasına doğru farkı 9'a düşürse de (50-41) rakibi Belçika, üçüncü periyodu 52-43 önde tamamladı.

Maçın son dakikasında farkı kapatan milli takım, son saniyelerde Esra Güvenç'in 3 sayılık atışı ve ardından kullandığı serbest atışla sahadan 62-59 galip ayrıldı.

Çeyrek finale yükselen Türkiye, yarın saat 19.00'da İspanya ile karşılaşacak.

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