Türkiye, FIBA'da yükseldi!

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Genç Erkekler Dünya Sıralaması'nı açıkladı. Amerika listenin başında, İspanya ikinci, Fransa ise üçüncü sırada yer almaya devam etti. Türkiye ise 2 basamak yükselerek 6. sırada yer aldı.

ABD, FIBA 16 Yaş Altı kıtasal turnuvayı üst üste sekizinci yenilgisiz olarak tamamladı. Ayrıca FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası 2023'ü dördüncü olarak tamamlayan Amerika 2011'den bu yana ilk kez podyumu kaçırmış oldu. İspanya, 1999'dan sonra ikinci kez FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğunu elde ederken, FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Fransa ise 2023 yazında FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ikinci, 16 Yaş Altı Avrupa turnuvasında üçüncü ve 18 Yaş Altı Avrupa seviyesinde dördüncü olduktan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye, bu yıl FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayarak 6. sıraya yükseldi ve bu Türkiye'nin bu turnuvadaki en büyük başarısı oldu.

İlk 25'teki en büyük hamleyi yapan Almanya ise turnuvada ilk kez podyuma çıkarak 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü, 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı ise beşinci bitirerek 10. sıraya yükseldi.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:

1. Amerika: 817,7

2. İspanya: 745,9

3. Fransa: 732,7

4. Avustralya: 690,6

5. Sırbistan: 690,1

6. Türkiye: 686

7. Litvanya: 680,8

8. İtalya: 680,2

9. Kanada: 650,2

10. Almanya: 641,8

11. Brezilya: 618

12. Yunanistan: 607,5

13. Slovenya: 606,8

14. İsrail: 604,5

15. Porto Riko: 561,6

16. Arjantin: 554,9

17. Polonya: 537,1

18. Mali: 534,8

19. Dominik Cumhuriyeti: 529,4

20. İran: 528,8