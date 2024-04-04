İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2024 Cuma / 27 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0064
  • EURO
    34,7229
  • ALTIN
    2353.38
  • BIST100
    9364.81
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye, FIFA sıralamasında 5 basamak geriledi
Spor

Türkiye, FIFA sıralamasında 5 basamak geriledi

FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 40. sırada yer aldı.

AA4 Nisan 2024 Perşembe 12:27 - Güncelleme:
Türkiye, FIFA sıralamasında 5 basamak geriledi
ABONE OL

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, geçen ay oynadığı 2 hazırlık maçını kaybederek 1495 puanla 5 basamak geriledi ve 40. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7.'likten 6. sıraya yükselirken Çekya, 40. sıradan 36.'lığa, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75. basamağa çıktı.

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanSıralama Değişimi
1Arjantin1858-
2Fransa1840-
3Belçika1795+1
4İngiltere1794-1
5Brezilya1788-
6Portekiz1748+1
7Hollanda1742-1
8İspanya1727-
9İtalya1724-
10Hırvatistan1721-

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.