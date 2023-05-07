Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Çorum FK'yi ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında altyapı akademilerinde Türkiye modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Çorum FK ile devam etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve dışında birçok kulübü ziyaret eden Başkan Büyükekşi, Çorum FK Kulübünün altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kulübün altyapı tesislerini inceleyen Mehmet Büyükekşi, Çorum FK Akademi oyuncuları ile de bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Büyükekşi, yaptığı açıklamada, Türk futbolunun gelişimini sağlamak için sürdürülebilir başarılara ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu başarıların elde edilebilmesinin anahtarı ise güçlü ve kaliteli altyapı modeli oluşturmak. Bugüne kadar kulüplerimizin yüksek paralar ödeyerek yaptığı yabancı transferler ancak kısa süreli ve devamlılığı olmayan başarılar kazandırabildi. Üstelik bu transferler kulüplerimizin ekonomik olarak dar boğaza düşmesine neden oldu. Yabancı futbolcu transferi nedeniyle yerli oyuncuların forma şansının azalması da milli takımlarımızı olumsuz yönde etkiliyor. İşte tam da bu noktada Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olarak, elimizdeki bu kaynağı iyi kullanmamız gerek. Bizim de Altyapı Akademileri Projesi ile yapmak istediğimiz; elimizdeki bu genç nüfusu kuracağımız Türkiye modeli altyapı akademileri ile verimli olarak kullanmak. Projemizin hayata geçmesiyle hedefimiz her yıl altyapıdan iki futbolcunun kulüplerinin A takımına çıkması hem de bu akademilerden yetişecek futbolcularla milli takımlarımız için geniş ve kaliteli bir oyuncu havuzu oluşturmak."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çorum Yeni Şehir Stadı'nda da incelemelerde bulundu. Statta yaptığı incelemelerde Büyükekşi'ye, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediyesi ve Çorum FK Eski Başkanı Zeki Gül ve Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da eşlik etti.