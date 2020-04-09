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Spor

Türkiye Güreş Federasyonu, 65 yaş ve üstü eski güreşçileri ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağında eski güreşçilere ziyarette bulundu.

09 Nisan 2020 Perşembe 23:33 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 23:33
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Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağında eski güreşçileri ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın direktifleriyle harekete geçen il temsilcileri 65 yaş ve üstü eski güreşçileri ziyaret ederek, ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

YILLARDIR KAPIMIZI ÇALAN YOKTU!

Çorum güreş antrenörlerinden Abbas Eker ve Spor Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Karakuş, eski güreşçiler Recep Çanakçı, Yaşar Efe, Mustafa Avcı, Sefer Baygın, Nabi Bayram, Yunus Pehlivan, Yusuf Demir, Hamza Yazgan, Sıddık Yazgan, Mustafa Gökay, Adil Tümör ile araya geldi.

Güreşçiler, hayatlarında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, "Yıllardır bizim kapımızı çalan yoktu. Federasyon Başkanımız Musa Aydın sayesinde böyle zorlu günlerde hatırlanmak çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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