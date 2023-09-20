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  • 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı, bu hafta sonu Sakarya'da
Spor

2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı, bu hafta sonu Sakarya'da

PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı, hafta sonu Sakarya'da koşulacak.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 19:00 - Güncelleme:
2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı, bu hafta sonu Sakarya'da
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı, 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve AEF Otomotiv katkılarıyla hafta sonu Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Organizasyonda 23 Eylül Cumartesi günü sporcular, saat 09.00'da yarışa başlayıp, Kömürlük köyünde yer alan mukavemet etabını 4 kez geçecek.

Sporcular, 24 Eylül Pazar günü ise Karaköy'de yer alan Spor Ada Tesisleri'ndeki seyirci etabını üçer kez geçecek ve aynı gün akşam saat 18.00'de yarışlar tamamlanacak.

  • offroad yarışı
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