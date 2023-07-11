İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2023 Salı / 23 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1111
  • EURO
    28,714
  • ALTIN
    1621.7
  • BIST100
    6362.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye, ilk maçında Yunanistan'a mağlup oldu
Spor

Türkiye, ilk maçında Yunanistan'a mağlup oldu

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında Yunanistan'a 3-1 kaybetti.

11 Temmuz 2023 Salı 21:10 - Güncelleme:
Türkiye, ilk maçında Yunanistan'a mağlup oldu
ABONE OL

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Yunanistan'a 3-1 kaybetti.

Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Yunanistan'a 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, ilk maçında Yunanistan'la Macaristan'ın Bekescsaba şehrinde karşılaştı.

Milli takım rakibine, 21-25, 25-17, 24-26 ve 20-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında Çarşamba günü (TSİ) 15.30'da Romanya'yla karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.