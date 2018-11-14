Türkiye İsveç maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak Türkiye İsveç maçı saat kaçta başlıyor? Türkiye İsveç maç kanalı nedir? Futbol severleri ekran başına kilitleyecek Türkiye İsveç maçı için heyecan dorukta! Türkiye İsveç maçı son dakika haberlerini sizler için derledik. Futbolseverler Türkiye İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta gibi sorulara yanıt arıyor. İki ezeli rakip Türkiye İsveç maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Takım'ın çıkacağı zorlu mücadelede muhtemel 11 nasıl olacak? Türkiye bu zorlu mücadelede kazanıp gruptaki şansını sürdürmek istiyor. Karşılaşma için bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Bir taraftar en fazla dört bilet alabilecek. Türkiye-İsveç maçının biletleri 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 15 TL olarak belirlendi. A Milli Takım'ın kupadaki 4. mücadelesi 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın kupadaki 4. mücadelesi 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

İŞTE TÜRKİYE MUHTEMEL 11'İ

Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

BİLET SATIŞLARI KISA SÜREDE TÜKENDİ

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü İsveç ile Konya'da oynayacağı maçın bilet satışı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak mücadelenin satışa çıkan tüm biletlerinin tükendiği ifade edildi.

Açıklamada, karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konyalılar olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür edildiği kaydedildi.

BİLET SATIŞLARI NE KADAR?

Karşılaşma için bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Bir taraftar en fazla dört bilet alabilecek.

Türkiye-İsveç maçının biletleri 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 15 TL olarak belirlendi.

MEHMET TOPAL TEKRAR MİLLİ TAKIMDA

Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Mehmet Topal, A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 17 Kasım'da UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç, 20 Kasım'da ise özel maçta Ukrayna ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosuna Mehmet Topal'ın da alındığı belirtildi.

ADAY KADRO AÇIKLANDI

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

TAKIM BUGÜN İSTANBUL'DA TOPLANACAK

20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde bir araya gelecek.

İstanbul'da 4 gün kalacak milliler, 16 Kasım Cuma günü Konya'ya gidecek. Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, İsveç maçının oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda aynı gün basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantının ardından son çalışmasını yapacak.

A Milli Takım, Ukrayna karşılaşması için 18 Kasım Pazar günü Konya'dan Antalya'ya geçecek. Teknik direktör Lucescu ile aday kadrodan bir futbolcu, 19 Kasım Pazartesi günü müsabakanın da oynanacağı Antalya Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak ve ardından maç öncesi son idman gerçekleştirilecek.

Ay-yıldızlılar, Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmadan sonra İstanbul'a gelecek.