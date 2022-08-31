Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 17.15'te başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.
A Milli Takım, Karadağ karşısında salondan galip ayrılarak organizasyona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
A Grubu'nda Türkiye ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika yer alıyor. Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda İspanya ile Bulgaristan, Belçika ile de Gürcistan karşılaşacak.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir
A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı TSİ şöyle:
Yarın:
17.15 Türkiye-Karadağ
3 Eylül Cumartesi:
17.15 Bulgaristan-Türkiye
4 Eylül Pazar:
20.00 Türkiye-Gürcistan
6 Eylül Salı:
14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba:
14.30 Türkiye-İspanya
Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.
Gruplarını ilk 4 sırada bitiren ülkeler ikinci tura yükselecek ve çapraz eşleşme usulüyle Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-11 Eylül'de son 16 turunda karşılaşacak.
A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda tur atlayan takımlar, B Grubu'ndan çıkan takımlarla eşleşecek.
Şampiyonada son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları Berlin'de yapılacak.