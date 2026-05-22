Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi belli oldu

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Konyaspor bugün saat 20.45'de karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada Gökhan Barcın da yedek yardımcı olacak.

Trabzonspor - Konyaspor finalinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a, AVAR'da Anıl Usta ile Gürcan Hasova eşlik edecek.