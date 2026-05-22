Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele, ATV'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka

Son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a, daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez yükseldiği finalde bu kez TÜMOSAN Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor.

Karadeniz ekibinde maç öncesinde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 41. KEZ TÜRK TEKNİK DİREKTÖR ŞAMPİYON OLACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 41. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek.

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 64. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar, 40 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.

64. Türkiye Kupası'nı ya Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kazanacak. Her iki sonuçta da Türk teknik adamların kupada şampiyonluk sayısı 41'e yükselecek.

FATİH TEKKE VE İLHAN PALUT İLK PEŞİNDE

Fatih Tekke ve İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak.

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak.

İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için takımının başında sahada olacak.