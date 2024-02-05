Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, yarın, 7 Şubat Çarşamba ve 8 Şubat Perşembe günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası Son 16 Turu programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Burak Pakkan

17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.45 Galatasaray - Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

7 Şubat Çarşamba

14.30 Sivasspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor: Bahattin Şimşek

20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Burak Şeker

8 Şubat Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mert Güzenge

20.45 Antalyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk