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Spor

Türkiye Kupası'nda İzmir derbisi! Kazanan Altay

Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda başka bir İzmir ekibi olan Aliağa Futbol'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.

1 Kasım 2023 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda İzmir derbisi! Kazanan Altay
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda iki İzmir takımının mücadelesinde TFF 3. Lig ekibi Aliağa Futbol'u 2-1 mağlup eden Trendyol 1. Lig temsilcisi Altay, adını 4. tura yazdırdı.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Lütfullah Aslan, Burak Gültek, Anıl Küçükkaraca

Altay: Mustafa Çalışkan, İbrahim Öztürk, Kuban Altunbudak, Tugay Gündem, Ceyhun Gülselam (Dk. 79 Salih Sarıkaya), Enes Yetkin (Dk. 63 Murat Berkan Demir), Özgür Özkaya, Deniz Kadah (Dk. 79 Eren Erdoğan), Caner Baycan (Dk. 63 Onur Efe), Yusuf Tekin, Murat Uluç (Dk. 86 Mehmet Onur Yıldız)

Aliağa Futbol: Miraçcan Yavuz, Oktay Kancı (Dk. 79 Sinan Akgöl), Kadir Kurt, Yasin Tosun (Dk. 70 Berkay Görmez), Yiğit Bayındır, Ahmet Uzun, Seçim Can Koç (Dk. 70 Enes Bakal), Mehmet Uysal, Ahmet Gülay (Dk. 79 İsmail Kulet), Bahri Yıldırım, Hakan Demir (Dk. 70 Emirhan Karagülle)

Goller: Dk. 44 ve 69 Murat Uluç (Altay), Dk. 90+3 Enes Bakal (Aliağa Futbol)

Sarı kartlar: Dk. 14 Mehmet Uysal (Aliağa Futbol), Dk. 40 Ceyhun Gülselam, Dk. 52 Özgür Özkaya, Dk. 80 Mustafa Çalışkan (Altay)

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