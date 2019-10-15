Türkiye liderliğini sürdürdü! İşte gruptaki son durum
A Milli Takımımız, EURO2020 elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalırken, İzlanda ise evinde Andorra'yı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından 2 maç kala A Milli Takımımız grupta liderliğni sürdürdü. İşte tüm detaylar...
PUAN DURUMU
19 TÜRKİYE
19 FRANSA
15 İZLANDA
12 ARNAVUTLUK
3 ANDORRA
3 MOLDOVA
KALAN MAÇLAR - TÜRKİYE
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Andorra - Türkiye
KALAN MAÇLAR - FRANSA
14 Kasım: Fransa - Moldova
17 Kasım: Arnavutluk - Fransa
KALAN MAÇLAR - İZLANDA
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Moldova - İzlanda
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