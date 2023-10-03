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Spor

Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı

Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası, Erzurum'da başladı. Şampiyonaya 38 il, 250 kulüp ve 1000 sporcu katılıyor.

3 Ekim 2023 Salı 18:20 - Güncelleme:
Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı
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Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Erzurum'da organize edilen Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası başladı.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen ve 38 ilden 250 kulüp ile 1000 sporcunun katıldığı organizasyonun resmi açılışı yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Erzurum'da ikinci kez Türkiye şampiyonası yapıldığını söyledi.

Kentin organizasyonlarla spor şehrine dönüştüğünü belirten Çiftçi, "Erzurum'a yakışır bir etkinlik oluyor ve bunların devam etmesini istiyoruz. Bu müsabakalarda sporcu kardeşlerimiz tecrübe kazanıyor. Sporcularımız bu esnada Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezmiş olacak. Genç kardeşlerimizi burada bundan sonraki müsabakalarda ay-yıldızlı bayrağımızı şerefle gönderde dalgalandırmış olacak. Bu müsabakaları düzenleyen federasyonumuza teşekkür ediyorum." dedi.

  • Türkiye Tekvando
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  • Poomsea Şampiyonası

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